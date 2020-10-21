شاركت الفنانة المصرية دينا الشربيني، متابعيها على حسابها على انستغرام، مقطع فيديو يوثق لحظة خضوعها لجلسة تجميلية في الوجه شملت “hydrafacial perk lips” و microneedling أي علاج الجلد بالإبر داخل إحدى عيادات التجميل.

وظهرت الشربيني في الفيديو وهي ممددة في المكان المخصص لذلك بينما تقوم الطبيبة المتخصص تشرح لها ما تقوم بفعله.

على جانب آخر، انشغلت الفنانة دينا الشربيني الفترة الماضية في تصوير فيلم “30 مارس” الذي ينتمي إلى نوعية السيكو دراما. وفيلم “30 مارس” بطولة أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف، من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد المدني.