عادت الفنانة المصرية دينا الشربيني الى تشر فيديوهات لها من داخل الجيم حيث ظهرت وهي تمارس تدريبات قاسية وذلك بعد فترة من الغياب اقترنت بأزمة انفصالها عن الفنان عمرو دياب.

وظهرت دينا الشربيني في المقاطع التي شاركتها مع متابعهيها عبر خاصية “الستوري” على حسابها على إنستغرام، وهي تمارس الرياضة، حيث تمكنت من رفع وزن ثقيل من الحديد بخفة ورشاقة كبيرة، بالإضافة لتمارين أخرى تحتاج إلى قوة ومرونة كبيرة،

وعلقت دينا على الفيديوهات قائلة: “ترقبوا لمشاهدة المزيد من الرحلة ..وأنا أشعر إني الأفضل”.

ولاقت فيديوهات دينا ردود فعل إيجابية من جمهورها الذين ساندوها بشدة، وانهالت التعليقات:”بطل يادينا.. ايه الجبروت ده دا أنا مبقدرش أشيل كيلو.. حاسس ان دينا بنتقم في الحديد ..جسمها تحفة فعلا شبه المرأة الحديدية..عمرو دياب خسر نص عمره بدينا”.

وتحرص الشربيني على ممارسة التمارين الرياضية ورفع الأثقال ضمن برنامجها اليومي، وعادة ما كانت تشارك الجمهور بمقاطع مصورة لها من داخل الجيم، لكن منذ أشهر قليلة أوقفت هذه المشاركات، لتعود إلى نشاطها مجددًا هذه الأيام.