استعرضت الفنانة المصرية دينا الشربيني لياقتها عبر فيديو جديد شاركته مع متابعيها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت دينا الشربيني في الفيديو في صالة ألعاب رياضية بالقرب من البحر، حيث ظهرت وهي تتمرن على رفع الأثقال معلقة :”العودة إلى المسار الصحيح”.

وقد اثار الفيديو تفاعلا واسعا بين متابعين دينا الشربيني حيث تغزلوا بجمالها واشادوا بلياقتها وقوتها.

وعلى الصعيد الفني، فقد انتهت دينا الشربينى من تصوير نصف مشاهدها فى فيلم “ثانية واحدة”، الذى يخرجه أكرم فريد، ويشارك فى بطولته مصطفى خاطر، ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفناننين الذين يظهرون كضيوف شرف فى الفيلم جار الاستقرار عليهم، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى لايت.