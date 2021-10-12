شاركت الفنانة المصرية دينا الشربيني متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه وهى تغني وترقص بصحبه الفنان حسن أبو الروس، على ضفاف أحدى الشواطئ في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر.

ورددت الشربيني مع أبو الروس، بعض كلمات الأغاني التي جاءت كالأتي: “هوبا مشينا على المحيط قلت جعان قلت بسيط.. فتفتلي قرشين فتافيت.. رقصلي الكلماري عالبييت”. لتحصد الشربيني عدد كبير من التعليقات والإعجابات خلال وقت قصير من نشرها للفيديو عبر حسابها على انستغرام.

وتستعد دينا الشربيني للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي التي من المفترض أن تنطلق يوم الخميس المقبل، بعد غيابها العام الماضي عن المهرجان بدورته الرابعة.

من ناحية اخرى، تواصل الفنانة دينا الشربينى تصوير مشاهدها بمسلسل “آخر دور”، فى بلاتوه نحاس بمنطقة الهرم.

وكان قد أنطلق تصوير المشاهد الأولى من المسلسل خلال الأيام الماضية فى الديكور الخاص بالعمل بمنطقة المعادى، وجمعت المشاهد بينها وبين عدد كبير من الفنانون المشاركون منهم أحمد خالد صالح ومريم الخشت ومحمد التاجى وميمى جمال، وآخرون.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على أحد المنصات الإلكترونية، وهو مكون من 12 حلقة، ومن تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.