شاركت الفنانة المصرية دينا الشربيني في تحدي “تكسير الصحون” أثناء تواجدها في مطعم شهير بدبي بصحبة الفنانة سلمى أبو ضيف أثناء احتفالها براس السنة الجديدة 2021.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمتين دينا الشربيني وسلمى أبو ضيف ظهرتا فيه وهما تقومان بكسر الصحون في أحد المطاعم بدبي، وهي عادة شهيرة في هذا المطعم.

ودينا وسلمى ليستا أول نجمتين تقومان بكسر الصحون في هذا المطعم، فقد سبقهما في ذلك النجم محمد رمضان ونيللي كريم ودنيا سمير غانم وآخرون.

واستقبلت دينا الشربيني العام الجديد 2021 في دبي، في الوقت الذي قرر النجم المصري عمرو دياب أن يحتفل بالعام الجديد أيضاً في نفس المدينة الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن عودة النجمين لبعضهما بعد شائعات كثيرة تحدثت عن انفصالهما مؤخراً.

تشارك الفنانة دينا الشربيني في رمضان المقبل بمسلسل “قصر النيل” كما تشارك في فيلم “ثانية واحدة” بطولة مصطفى خاطر، محمود حميدة، سوسن بدر، ويزو، علا رشدي، ومن إخراج أكرم فريد.