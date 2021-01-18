عادت الفنانة المصرية دينا الشربيني للظهور اعلاميا بعد فترة اختفاء، بالتزامن مع أنباء انفصالها عن مواطنها الفنان عمرو دياب حيث حلت ضيفة على أولى حلقات برنامج “بصراحة مع” والتي جمعتها بالفنان عمرو يوسف.

وتحدثت دينا الشربيني، خلال اللقاء، في عدة أمور اجتماعية، ومنها رأي دينا الشربيني في الزواج، حيث قالت إن الناس تتعامل مع الزواج كأنه نهاية العلاقة وليس بدايتها،

كما أكدت دينا الشربيني أنه لا توجد فترة كافية للتعارف والسبب في ذلك التصرفات لا تدل على طبيعة الشخصية، ولكن المشاكل الحقيقية تبدأ بعدما يكتشفان بعضهما ويعيشان معاً.

وأضافت دينا الشربيني إنه لو أظهر كل شخص حقيقته من البداية، لن تحدث أزمات في الزواج، وقالت إن من الأمور الخاطئة أيضاً اعتقاد البعض بامتلاك الطرف الآخر بعد الزواج منه، والتعود على الطرف الآخر، ويجب أن يكون كل يوم كأنه يوم جديد في العلاقة بين الطرفين،

وأثارت دينا الشربيني الجدل بتصريحاتها عن الزواج خاصة إنها جاءت بالتزامن مع أنباء انفصالها عن عمرو دياب، وهو ما جعل البعض يعتقد إنها تلمح إلى أسباب انفصالها عنه.

كما أثارت دينا الشربيني الجدل أيضاً بسبب أحدث ظهور لها على مواقع التواصل برفقة الموزع الموسيقي حسن الشافعي، وذلك بعد تعاونهما في حملة إعلانية أخيرة، وعبر الشافعي عن سعادته بالعمل مع دينا الشربيني وأشاد بها، ولكنها صدمت الجمهور بسبب نحافتها الزائدة في ظهورها معه، وهو ما جعل البعض أيضاً يربط بين تغير شكلها مؤخراً وبين انفصالها عن عمرو دياب.

على الصعيد الفني، تستعد دينا الشربيني لموسم رمضان 2021 حيث تصور هذه الأيام مسلسلها الجديد “قصر النيل” والذي يشارك به مجموعة من الفنانين مثل ريهام عبد الغفور وأحمد مجدي وصلاح عبد الله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى وغيرهم، وهو من إخراج خالد مرعي.