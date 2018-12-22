شاهد… دينا بطمة ومحمد الترك يحتفلون بعيد زواجهما الخامس

احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة وزوجها المنتج محمد الترك بعيد زواجهما الخامس.

ونشرت دنيا بطمة مجموعة من الصور عبر حسابها على انستغرام بهذه المناسبة وعلقت على احداها قائلة: “مرت خمس سنوات من زواجنا عشناها بمرها و حلوها كنّا قلب واحد تخطينا اكبر المصاعب والعراقل بالحياة وبعدها جات أغلى هدية لزواجنا وأحلى وردة ببستان حياتنا هي بنتنا حبيبتي غزولة ويارب تكون من الذرية الصالحة وعسى أيامنا كلها حب وفرح وسعادة والله لا يحرمنا منك ويخليك لنا ❤️😍”.

كما نشرت فيديو ظهرت فيه مع زوجها وهما يقطعان قالب من الحلوى وتقول له “كل عام وانت حبيبي” ليرد عليها “كل عام وانت عمري”.

وكانت دنيا بطمة قد اثارت الجدل مؤخرا بعد اعترافها أنها لا تجيد الطهو وأن زوجها هو من يفعل ذلك.

وقالت خلال مقابلة أجرتها معها قناة “روتانا”: “لست بصديقة مع المطبخ أو المطبخ ليس صديقاً لي. المطبخ صديق محمد زوجي”.

وأشارت إلى أنها اعتادت تناول الأطباق التي يحضرها بنفسه واصفة إياها بالرائعة. كما لفتت إلى أنها تتعلم منه كيفية إعداد الأطباق الخليجية وأنها تقدم له المساعدة عندما يحتاج إليها.

وأضافت أن أكثر الأطباق المفضلة لديها هي المحاشي. ورغم عفويته فقد أحدث المقطع المصور ضجة كبيراً في أوساط مشاهديه.