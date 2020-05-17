نشرت الفنانة المصرية ” دينا ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو تكشف من خلاله دخول نجلها ” على ” إلى المستشفى .

وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى إصابته بنزلة ‏معوية بسبب تناوله طعاما خارج المنزل .

وظهر علي في الفيديو وهو على سرير داخل المستشفى ويتلقى الدعم الطبي والتحاليل .

كما ظهر صوت والدته وهي توضح سبب مرضه وتدعوه إلى تحذير الناس من تناول طعام خارج المنزل ليرد علي مازحا : ” كلوا براحتكم من برة ” .

وكتبت دينا في تعليقها على الفيديو : ” سلامتك يا حبيبي .. بلاش أكل من بره في الأيام الحر دي يا جماعة .. علي جاله تلبك معوي من الأكل ده ” .