شاهد.. دينا في وصلة رقص على مهرجان “بنت الجيران”!

نشرت الفنانة والراقصة المصرية دينا مقطع فيديو لوصلة رقص جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

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وظهرت دينا في الفيديو وهي تتمايل على انغام أغنية “بنت الجيران” الشهيرة للمطربين الشعبين حسن شاكوش وعمر كامل والمعروفة باسم “سكر محلي محطوط على كريمة”.

يذكر أن اغنية “بنت الجيران” قد حققت نجاحا كبيرا حيث كشف موقع ساوند كلاود، المتخصص في الصوتيات، عن قائمة الأغاني والموسيقى الأكثر استماعًا عبر الموقع خلال الأسبوع الجاري، حيث جاءت 3 أغان عربية ضمن أكثر 30 أغنية استماعًا بالموقع، تصدرها أغنية مهرجان “بنت الجيران” في المركز الثاني.