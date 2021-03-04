نشر الممثل الأمريكي ” دواين جونسون ” الشهير ب ” ذا روك ” صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام كشف من خلالها عن خضوعه لجلسة علاج واستشفاء ب ” الحجامة ” وذلك للمرة الأولى له .

وظهر ذا روك في الصورة كاشفا عن ظهره الذي بدت عليه بشكل واضح آثار الحجامة .. وكتب في تعليقه عليها : ” إنها المرة الأولى للعلاج بالحجامة .. الأمر لم يكن سهلا ولكنني استمتعت بالعلاج على أية حال ” .

وتابع متحدثا عن سبب قيامه بذلك فقال : ” أبحث دائمًا عن تقنيات جديدة للحفاظ على هذا الديناصور البالغ من العمر 250 مليون عاما مثاليا .. الحفاظ على جسدي أمر بالغ الأهمية لدينا جسد واحد فقط لذا علينا الاعتناء به ” .