شارك الفنان دواين جونسون، المشهور بـ “ذا روك”، متابعيه عبر حسابه على انستغرام، بمقطع فيديو جديد ظهر فيه وهو يلاعب طفلته في حمام السباحة،

وظهرت دواين في الفيديو وهي يحمل طفلته ويرميها في الماء مشيرا إلى أنه لعب معها هذه اللعبة حوالي 20 دقيقة حتى شعر بالألم في ذراعه.

وقال دواين جونسون تعليقا على مقطع الفيديو :””مرة أخرى ومرة أخرى، وليس لدي رأي في هذا الأمر .. نلعب هذه اللعبة لمدة 20 دقيقة حتى أشعر أن ذراعي تسقط من مكانها – ثم نلعب (الأب هو القرش الحصان ).. حيث تستلقي ابنتي على ظهري ونسبح في حمام السباحة يا لها من لعبة ممتعة”.

وفي وقت سابق، قال دواين جونسون، مؤخرا، في رسالة مصورة بالفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد هو وزوجته وابنتيهما في الأسابيع الماضية، لكنهم تعافوا جميعا وباتوا بصحة جيدة.