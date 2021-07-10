شاركت الفنانة والإعلامية الاماراتية رؤى الصبان متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف ظهرت فيه وهي تتنزه مع قردٍ في إحدى الحدائق، وذلك بعد ظهورها قبل أيام وهي بجانب حصان.

ونشرت “الصبان” مقطع فيديو مُقتضباً يوثِّق لحظات تجوِّلها برفقة قرد يرتدي ملابس البشر، وتصوّره وهي تصافحه باليد، وسط دهشة الحاضرين في الحديقة.

يذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها رؤى الصبان مع الحيوانات، فقد أطلّت “الصبان”، قبل أيام، وهي تجرُّ فرساً على شاطئ البحر.

واحتفلت “الصبان” الشهر الماضي بعيد ميلادها الثلاثين، حين أعدَّ زوجها الإعلامي والشاعر السعودي حمود الفايز مفاجأةً كبرى لها بمناسبة عيد ميلادها، حيث أهداها سيارةً كانت تتمنى الحصول عليها.