شاهد.. رؤى الصبان تكشف عن عملها الرمضاني الذي ستطل به

كشفت ال​إعلام​ية الإماراتية ​رؤى الصبان​ عن عملها الذي ستطل به خلال شهر رمضان المقبل.

ونشرت الصبان عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من مقابلة أجرتها ضمن برنامج “ذا إنسيدر بالعربي”، حيث قالت أنها ستطل من خلال برنامج مسابقات عبر شاشاة دبي.

وأضافت:”البرنامج إسمه آخر كلام وهو عبارة عن مسابقات الهدف منه دبّ الحماس في نفوس المشاهدين لكي يشاركوا في البرنامج ويربحوا في شهر رمضان، لأنه شهر الخير”.

وتحدثت الصبان عن شهر العسل الذي قضته مؤخراً برفقة زوجها نا لم أقطع إجازة شهر العسل، ولكن كنا قد رتبنا الموضوع، وهو بمجرد أن أعود من شهر العسل، عليّ البدء بإجراء التحضيرات الخاصة بالبرنامج، لكي أدخل في أجوائه”.

وكانت إحتفلت في الـ15 من شباط/فبراير الماضي بحفل زفافها من الإعلامي حمود الفايز ووصف حفل زفافهما بالأسطوري وقدرت إطلالة العروس بنحو 2 مليون ريال سعودي.