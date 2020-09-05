حلت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات ضيفة على برنامج “راحت علينا” الذي يقدمه مواطنها هشام حداد على شاشة القناة السورية لنا حيث تحدثت الزيات عن العديد من الأمور ومن ضمنها تجربتها على نفس القناة السورية، حيث قدمت أكثر من برنامج.

إلا أن تصريحات الزيات ومقارنتها بين الإعلام اللبناني والسوري أثارت غضب الجمهور اللبناني ورواد السوشال ميديا في لبنان، إذ فضلت رابعة الإعلام السوري على اللبناني قائلة إن الهدف من البرامج في لبنان الحصول على المشاهدات العالية بغض النظر عن المحتوى فيما يهتم صناع البرامج بسوريا بتقديم المحتوى الثقافي والمفيد للجمهور.

هذه التصريحات أثارت حالة من الغضب بين الجمهور اللبناني والإعلاميين والصحافيين في لبنان الذين اعتبروا أن الزيات جاملت الإعلام السوري بسبب برامجها على إحدى القنوات السورية على حساب بلدها والبرامج اللبنانية.

ومن أبرز التعليقات التي جاءت حول الأمر: ” قديش دافعينلك؟ عن اذنك بس مش لانك انت بقناة سوريا تبيضي طناجر والله الشحادة عالعلن انكشفت. يعني انت وبرامجك كنتي بلا طعمي صح؟ والله كنت حبك و احترمك بس يلا شي و مرق وبالمناسبة برامجنا من اجمل البرامج و على راس السطح”، ” ولك يا عيب بشوم بس على هيك اعلامية اسمها #رابعة_الزيات بحب ذكرك انو لو ما الاعلام اللبناني يا عيني ما حدا مان سامع فيكي”، ” هلأ الاعلام السوري عندو مضمون ثقافي وفكري والاعلام اللبناني فارغ تضربو انتو ورابعه الزيات خللوها عندكن ما بدنا اياها عارضه ازياء على ركام الضحايا”.