شارك الفنان المصري عمرو دياب متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو طريف جمعه بالفنان اللبناني راغب علامة خلال تواجدهما في دبي للاحتفال بالسنة الجديدة 2021.

ويظهر راغب علامة، في الفيديو وهو يهنأ عمرو دياب على ألبومه الجديد “يا انا يا لأ” حيث قال “كل عام وانتم بخير” ثم تابع ضاحكا: “انا قابلت عمرو دياب وقلت له يا عمرو يا أنا يا لاء” ليرد عليه عمرو “خلاص يا انت يا لاء” وتابع راغب “مبروك البومك يا حبيبي”.

وعلق عمرو دياب على الفيديو كاتبا: “يا أنت يا لأ يا راغب ‪‬ مبسوط اني شوفتك ياحبيبي وسنة سعيدة عليك وعلينا جميعاً ”.

وقد أثار الفيديو اعجاب متابعي عمرو دياب خاصة وانه قليل المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “عشنا وشفناك يا هضبة بتنزل هيك ڤيديو واخيرًا ” و “الفن الجميل اباطرة المجال” و “اقوئ ديو لو يتعاونون نتمنئ نشوف عمل يجمعكم”.

من جهته نشر السوبر ستار راغب علامة، صورة جمعته بالهضبة عمرو دياب، وعلق عليها عبر حسابه في إنستغرام: “لحظات خاصة سويًا بعد عام صعب مع صديقي العزيز عمرو دياب”.

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كذلك نشر خالد علامة نجل السوبر ستار راغب علامة صورة جمعته بوالده، وكذلك الفنان المصري عمرو دياب، خلال تواجدهم في دبي، وعلق عليها بالقول:” شخصين زرعوا الفرحة بقلوب الناس وربينا على اأغانيهم. شخصين لازم نقدرهم لان اشتغلوا كل حياتهم ليفرحوا الناس. صورة مع تاريخهم.