شاهد.. راغب علامة ونجليه «خالد ولؤي» على مائدة إفطار سعد الحريري

لبى النجم اللبناني راغب علامة دعوة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على الإفطار، مصطحباً نجليه «خالد ولؤي».

السوبر ستار نشر صورة من أجواء الإفطار، وهنأ الحريري بتكليفه لتشكيل حكومة جديدة من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون في تعليق كتب فيه: «على مائدة إفطار أطيب الناس دولة الرئيس الحبيب سعد الحريري وبعض الأصدقاء وتهنئة من القلب بعد الإجماع النيابي على دولته 111 نائبا كلفوه بتأليف الحكومة العتيدة.. وبطريقتنا الخاصة شكلنا انا وأولادي رقم ١١١ بأيدينا متمنين له كل االتوفيق في مهمته وخططه لمحاربة الفساد والنهوض بالإقتصاد اللبناني.. الله يوفقك في المهمة الصعبة».

من ناحية أخرى، يستعد راغب علامة لطرح كليب جديد بعنوان «اللي باعنا خسر دلعنا» من كلمات الشاعر محمد البوغة وألحان محمود الخيامي وتوزيع مدحت خميس، ومن المقرر أن يرى الكليب النور بعد شهر رمضان الجاري.