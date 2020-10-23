أشاد الفنان اللبناني، راغب علامة، بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي وبالانجازات الكبيرة التي حققها في وقت قصير متمنيا أن يرزق الله لبنان رئيسا مثله.

وقال راغب علامة، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الابراشي، مشيدا بالسيسي: “إذا أنعم عليكم ربنا برئيس مسك البلد وحسنها وكل سنة تتقدم 10 سنوات إلى الامام إن شاء الله سيأتي يوم في لبنان يأتي زعيم ولا في فساد ولا في ايه عياله بحطوه في البنوك خارج البلد..”.

وتابع قائلا: “رح يجينا يوم إن شاء الله يجيلنا رئيس زي الرئيس السيسي في مصر الي حول مصر من مكان يحاول العالم أن يدمره بالإرهاب حولها على منارة إلى بلد واعدة حول مصر على بلد منيرة..”

وأضاف: “إن شاء الله ربنا ينعم علينا بطبقة حاكمة كما أنعم على الشعب المصري الحبيب بالرئيس السيسي”.

يذكر ان راغب علامة معروف بمواقفه حيال الاوضاع التي يعيشها لبنان وكان قد علق على تكليف الرئيس سعد الحريري بتأليف الحكومة الجديدة في تغريدة قال فيها: “أتمنى للرئيس سعد الحريري أن يوفّق بتشكيل حكومة تخلّص اللبنانيين من الواقع الأليم الذي وصل بلدنا الغالي اليه ! أنا شخصياً غير متفائل في ظل هذا النظام المريض والمعقّد أن تستطيع أي حكومة إنقاذ الوطن ! المطلوب تغيير هذا النظام الذي لا رقيب فيه ولا حسيب !!!!”.

أتمنى للرئيس سعد الحريري أن يوفّق بتشكيل حكومة تخلّص اللبنانيين من الواقع الأليم الذي وصل بلدنا الغالي اليه ! أنا شخصياً غير متفائل في ظل هذا النظام المريض والمعقّد أن تستطيع أي حكومة إنقاذ الوطن ! المطلوب تغيير هذا النظام الذي لا رقيب فيه ولا حسيب !!!! — RaghebAlama (@raghebalama) October 22, 2020