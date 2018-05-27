شاهد.. راغدة شلهوب ترد على سالي عبدالسلام: “انا متعلمة الجدعنة من بيروت قبل ما اوصل على مصر”

ردت الاعلامية اللبنانية راغدة شلهوب على الاعلامية المصرية سالي عبد السلام وعاتبت الأخرى بسمة وهبة بسبب عدم دفاعها عنها حينما انتقدتها سالي في برنامجها، خاصة وأنه لا يحق لها أن تتبنى الرأي الآخر.

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وقالت راغدة، خلال استضافتها في برنامج “شيخ الحارة” المذاع على فضائية “القاهرة والناس”، بأنها لم تتذكر أن رئيس نادي الزمالك تحدث عن سالي إلا بعدما أخبرها بعض أصدقائها بالأمر وأنها لم تكن تعرفها حينها.

كما انتقدت راغدة سالي لقولها انها تتقبل رأي المستشار مرتضى منصور، والذي قال عنها انها متحولة جنسيا، وان تصفها بأنها ليست لديها “جدعنة” واضافت “انا بعرف الجدعنة كثير منيح ومتعلمتها من بيروت قبل ما اوصل على مصر”.