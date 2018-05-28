شاهد.. راغدة شلهوب تكشف عن قصة حب جمعتها بفنان لبناني.. وما قصة العلاقة الغرامية مع فنان ايطالي!

اعترفت الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب إنها عاشت قصة حب قوية مع فنان لبناني، في فترة سابقة من حياتها.

الإعلامية اللبنانية رفضت ذكر اسم هذا الفنان، لافتة إلى أن علاقتهما كانت جدية وكان من الممكن أن تصل إلى الارتباط، إلا أنهما انفصلا.



راغدة أكدت، خلال استضافتها في برنامج “شيخ الحارة”، مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة “القاهرة والناس”، أنها لا ترغب أن تخوض كثيرا في هذا الموضوع لأنها حاليا سيدة متزوجة ولها حياتها الخاصة، وهو كذلك أصبحت له حياته الخاصة.

وكشفت أنه تقدم لها أيضا عريس إيطالي، إلا أن العلاقة لم تصل للزواج أيضا، مؤكدة أن كل ذلك حدث قبل زواجها الحالي.

ومن ناحية أخرى نفت الإعلامية اللبنانية أن تكون قد تعرضت للتحرش في سن صغيرة، كما أكدت أنها ليس لديها مشكلة في مصادقة المثليين، لافتة إلى أنها تحكم على الإنسان حسب إنسانيته وليس على حسب ميوله الجنسية.