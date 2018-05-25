شاهد رامز جلال ساخرا من حسام البدري: كان بدري عليك يا بدري.. عدو الضحك والكآبة شعاره في الحياة

استضاف برنامج المقالب “رامز تحت الصفر” الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، المدير الفني السابق للنادي الأهلي حسام البدري ليكون ضيف الحلقة الثامنة.

وقال رامز جلال عن البدري “ضيفنا النهار ده الضحك ما يعرفش طريق شفايفه، الكآبة هي شعاره في الحياة”.

وأسرع “البدري” بالهروب والجري في حالة من الرعب والفزع عندما شاهد النمر مقبلًا، كما انقلب من عربة “الجر” التي تسير في الجليد.

واعتبر عدد من متابعي البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي أن جمهور الأهلي “سعيد” بالمقلب الذي تعرض له حسام البدري، لعدم رضاهم عن فريقهم في الفترة الأخيرة.

وقال متابع “تقريبا مصر كلها مستنية حلقة حسام البدري”، وأكد آخر أن حسام غالي سيفرح بهذه الحلقة.

​وتحدث البدري عن عدد من لاعبي الأهلي وقال عن عبد الله السعيد إن “ظروفه صعبة”.

وسخر رامز، قائلًا: “كان بدري عليك يا بدري”.



