شاهد.. رامي جمال يطرح رسميا ألبومه الجديد «ليالينا»

رامي جمال يطرح اليوم كليب «مفيش منها» من ألبوم «ليالينا»طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنان رامى جمال الجديد “ليالينا”، في الأسواق بشكل رسمي، وعبر قناته على موقع “يوتيوب”، وذلك بعد حملة دعائية ضخمة في شوارع وميادين القاهرة

ألبوم رامى جمال “ليالينا” يضم 17 أغنية وهم “مش كفاية”، و”هاخونك”، و”فووق”، و”مفيش منها”، و”راح لحاله”، و”لولا”، و”من كتير”، و”ماتظلمنيش”، و”دى العيون”، و”بحاول انساكى”، و”ربطتيني”، و”تعيش ليا”، و”جربت انساك”، و”النظرة الأولى”، و”انساها ليه”، و”متكلمناش”



المصدر: vetogate.com

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