شاهد.. رامي صبري يتوقع عودة اصالة وطارق العريان عن الانفصال!

حل الفنان المصري رامي صبري ضيفاً على برنامج “التاسعة”، مع ناردين فرج الذي تقدمه على القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

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وعبر رامي صبري عن اعتزازه بصداقته بالفنانة السورية أصالة، قائلاً: “أصالة إنسانة طيبة جداً جداً، أحياناً تتعصب لكنها حنينة وجدعة ولديها مميزات كثيرة”.

وأضاف مؤكداً أن الدويتو الذي قدمه معها كان من أجمل الأغنيات التي قدمت، خاصة أنه كان أقل من الآن في الشهرة وأصغر في السوق الغنائي، ولا ينسى لها وقوفها بجانبه.

وتطرق في حديثه لطلاق أصالة وطارق العريان، وقال إنه حزن كثيراً بسبب هذا الأمر، خاصة أنه كان يرى أن علاقة أصالة والعريان هي الحب الحقيقي، فكل من يراهما يعرف معنى الحب، وأكد أنه يشعر أن أصالة وطارق العريان سيعودان لبعضهما وأن الانفصال لن يدوم طويلاً لأن الحب بينهما كبير.