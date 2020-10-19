حرصت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، على تقديم واجب العزاء في الفنان المصري الراحل محمود ياسين.

وقد رصدت الكاميرات لحظة تقديم أميرة مختار العزاء لرانيا محمود ياسين ولشقيقها الفنان والمخرج عمرو ياسين، إلا أنه بدا واضحاً من خلال فيديو متداول على السوشيال ميديا حصول عتاب بين رانيا محمود ياسين وابنة رجاء الجداوي على خلفية ما تحدثت به في تدوينة لها عن مرض الراحل محمود ياسين.

وظهرت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، أميرة مختار، أثناء تقديمها التعازي لأسرة الراحل محمود ياسين. وتوجهت أميرة مختار، ابنة رجاء الجداوي بداية نحو المخرج عمرو ياسين وقدمت العزاء له وقامت بمصافحته وتقبيله على وجهه واحتضانه لمساندته في محنته قبل أن يتبادلا أطراف الحديث لثواني، ثم اتجهت أميرة مختار نحو رانيا محمود ياسين وصافحتها وحاولت تقبيلها على وجهها لكن بدا بأن الأخيرة اكتفت بمصافحة اليد، ثم دار بينهما حديث ظهرت فيه أميرة مختار وكأنها تشرح للأخيرة موقفها من التدوينة التي كتبتها في حق والدها بينما بدت رانيا محمود ياسين بملامح مستاءة وتعابير يد معاتبة لها.

وكانت الاأزمة قد اندلعت بين أميرة مختار، ابنة الراحلة رجاء الجداوي، مع أسرة محمود ياسين وذلك بعدما كتبت الأولى تدوينة عزاء تضمنت موقفا مؤثراً بين والدتها الراحلة رجاء الجداوي والفنان محمود ياسين قبيل فترة زمنية مشيرة الى اصابته بالزهايمر حيث نشرت صورة الراحل وعلقت قائلة عبر حسابها على انستغرام :”الله يرحمك يا أنكل محمود. دخلت على مامي يوم، لقيتها سعيدة جداً وبتعيط وبتقول لي محمود افتكرني وكلمني. كانت فرحانة جداً وأعدت تدعي له بالشفاء من الزهايمر ووصفته بأنه مرض قاس. الله يرحمه رجل محترم. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

تدوينة أميرة مختار حول مرض محمود ياسمين بالزهايمر إستفزت ابنته رانيا محمود ياسين والتي عبرت عن غضبها من تأكيد الأولى إصابة والدها بالزهايمر ، نافية إصابته بهذا المرض، فردت على أميرة مختار في برنامج “التاسعة” قائلة: “والدي مكانش مصاب بالزهايمر وهذا الكلام غير صحيح”. وأضافت رانيا محمود ياسين في معرض ردها على نفي إصابة والدها بالزهايمر: “والدي كان يتذكر أصدقاءه لآخر يوم وكان يحفظ التفصيلات البسيطة مثل تشكيل اللغة العربية وينزعج بشدة لو نطق أحدنا كلمة دون تشكيل صحيح”.