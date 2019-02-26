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شاهد.. رانيا يوسف بإطلالة صيفية مثيرة!

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بعد ساعات قليلة من الاستماع لأقوالها فى النيابة، على خلفية الفيديوهات الإباحية، نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورا لها مرتدية “شورت” أخضر، على احد الشواطئ.

وأرفقت رانيا، مع الصور حكمة، جاء نصها: “لقد وجدت أنه إذا كنت تحب الحياة، فإن الحياة سوف تعيدك”.

كانت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، استمعت اليوم لأقوال الفنانة رانيا يوسف، حول البلاغ المقدم من جانبها ضد شخص مجهول، قام بنشر أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه إليها، وأدعى أنها هى من تظهر خلال الفيديو.

 

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