أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل، مرة جديدة، بتصريحاتها الجريئة وهذه المرة بحديثها عن رأيها في الزواج، مؤكدة أنها لن تكرر هذه التجربة مجددا.

وقالت رانيا خلال لقائها في برنامج “ليلة الخميس” عبر قناة mbc مصر، إنها تنصح الفتيات بالزواج بعد سن الـ30 لأن في هذا السن يكون الإنسان نضج، موضحة أنها تزوجت مرتان بعد هذا السن، وهي لم تكن تريد ذلك، لكن لأن المجتمعات العربية تجبر المرأة على الزواج، من أجل سمعتها.

وأكدت رانيا يوسف أنها لن تتزوج مجددا، وإذا وقعت في الحب ستكمل من دون زواج، مشيرة إلى أن الزواج بالنسبة لها تكوين أسرة، وهي الآن لديها ابنتان، ولا تحتاج إذا عاشت قصة حب جميلة أن تجعلها تفشل بالزواج قائلة “الجواز بيبوظ أي حب”.

بررت رانيا يوسف رفضها للزواج مجددًا بقولها: “الجواز بالنسبة ليا بيت وأسرة وعيال، وأنا عندي أطفال ولو فيه قصة حب حلوة هتبوظ بالجواز، والضغط اللي بيعمله الجواز بيبوظ الجواز، وبيبقى حب شكله تاني مش الحب الرومانسي، وبيكون حب عقلاني أوي أوي”.

وأكدت أنها لن تعبأ في حال غضب الرجال من تصريحاتها، فقالت: “الرجالة هيزعلو.. ما يزعلوا.. هما كده كده بيهاجموني”.

يذكر ان رانيا يوسف تزوجت ثلاث مرات الاولى حيث كان زوجها الاول المنتج محمد مختار والذي ارتبطت به في بداية حياتها الفنية واستمرت معه حوالي 12 عامًا، وأنجبت ابنتيها نانسي وياسمين.

وبعد طلاقها من “مختار” سرعان ما تزوجت رانيا يوسف من رجل الأعمال كريم الشبراوي، تلك الزيجة التي لم تدم سوى 4 أشهر فقط، حيث جلبت لها الكثير من المشكلات والقضايا أيضًا، ما دفعها للاعتراف بعدها بأنها كانت نادمة على الزواج منه، بالرغم من قصة الحب التي جمعتهما وقتها.

وتزوجت رانيا يوسف للمرة الثالثة من رجل الأعمال طارق عزب، الذي طالما تحدثت عن سعادتها معه، واهتمامه ببناتها وحبه لهما غير انهما انفصلا بعد زواج دام 6 أعوام.