ردت الفنانة المصرية رانيا يوسف على من يبرر التحرش بحجة العري مؤكدة أن أن التحرش فعل غير مبرر أخلاقيًا، وأن الملابس لا تبرره بدليل التحرش بالأطفال وبالرجال.

قالت رانيا يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال حلقة الليلة من برنامج “الحكاية” على قناة “ام بي سي مصر”، إنها ستنشر يوميا مجموعة من الصور لمتحرشي السوشيال ميديا الذين يضايقونها ويتحرشون بها، ودعت كل فتاة تتعرض لمثل هذا الفعل أن تفعل مثلها.

أوضحت رانيا يوسف أنها تتلقى شكاوى وقصص من مختلف أطياف المجتمع من محجبات ومنتقبات وأطفال ورجال، يحكون أزماتهم مع التحرش، لافتة إلى أنها تجمع بيانات المتحرشين حاليًا قبل تقديم بلاغات رسمية للنيابة.

أكدت رانيا يوسف أنها تلقت رسائل تهديد بعد نشرها للصور، لأنهم شعروا بالفضيحة، مشيرة إلى أن هذا هو هدفها أن يخافوا ويمنعوا أنفسهم من هذه الأفعال المشينة.