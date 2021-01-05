بررت الفنانة المصرية رانيا يوسف حديثها عن المؤخرة وتصريحاتها عن الحجاب، مؤكدة أن المذيع هو من تعمّد توريطها وأنها خافت من حدوث أزمة دبلوماسية بين العراق ومصر.

واتهمت رانيا يوسف، في تصريحات مع موقع “اليوم السابع”، المذيع العراقي نزار الفارس باستغلالها وقالت انها خافت من اي يتحول الأمر الى ازمة دبلوماسية بين البلدين لذا قررت اللجوء الى السخرية في اجاباتها.

وكانت رانيا يوسف، قد فاجأت جمهورها بتصريحات صادمة حول لفتها النظر بمؤخرتها، أثناء إطلالتها الجريئة بالفستان الأبيض في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأخيرة حيث قالت “ما كانتش مؤخرتي بس اللي بارزة.. مؤخرة الفنانات كلهم تقريبًا، يمكن أنا مؤخرتي مميزة” وتابعت : “قبل ظهوري على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي وقفت أمام المرآة ورأيت أن إطلالتي ومؤخرتي حلوة ولو عندك حاجة حلوة ليه ما تظهرهاش مينفعش أخبيها” وأكملت: “لما أكون عندي حاجة حلوة بحب أظهرها للناس كلها”، واستشهدت رانيا بـ أية قرأنية (وأما بنعمة ربك فحدث)”.

كما أثارت رانيا يوسف الجدل في نفس الحوار بحديثها عن الحجاب حيث تساءلت: “من متى وإحنا كنا محجبات؟”، ليرد عليها المذيع: “إحنا من 1400 سنة وإحنا محجبين، أتى الإسلام بالحجاب”، فعلقت رانيا: “إحنا المصريين مكناش محجبات، الحجاب ده اتفرض علينا في أواخر السبعينيات والثمانينيات، وزوجات الشيوخ في الأزهر وبناتهم مكنوش محجبات ما إحنا بنشوف صورهم القديمة وبنشوف الأفلام القديمة الأبيض والأسود وحفلات أم كلثوم، طلعلي واحدة من المتواجدات محجبة إحنا مكنش عندنا الكلام ده”.

وأنهت الفنانة المصرية حديثها، قائلة: “وأنا مالي اللي عايز يتحجب يتحجب واللي مش عايز يتحجب هو حر دي حرية شخصية”، مجيبة على تساؤل المذيع: “يعني لا تؤمني به أنه فرض؟”، فردت: “لا ميتهيأليش وإلا كان اتفرض علينا جميعًا من 1450 سنة واتفرض على المسلمين”.