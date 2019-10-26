شاهد.. رانيا يوسف تتحدث عن ازواجها الثلاثة السابقين!

عبرت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن استيائها من ازواجها الثلاثة السابقين مؤكدة انها لا تريد ان تتذكرهم.

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وقالت رانيا يوسف، ردا على سؤال “احسن واحد في ازواجي كان الاخير المهندس طارق عزب وأسوأ واحد هو عارف نفسه”.

وتابعت رانيا يوسف “الثلاثة ناسياهم ومش عايزة افتكرهم”.

يذكر ان رانيا يوسف تزوجت ثلاث مرات الاولى حيث كان زوجها الاول المنتج محمد مختار والذي ارتبطت به في بداية حياتها الفنية واستمرت معه حوالي 12 عامًا، وأنجبت ابنتيها نانسي وياسمين.

وبعد طلاقها من “مختار” سرعان ما تزوجت رانيا يوسف من رجل الأعمال كريم الشبراوي، تلك الزيجة التي لم تدم سوى 4 أشهر فقط، حيث جلبت لها الكثير من المشكلات والقضايا أيضًا، ما دفعها للاعتراف بعدها بأنها كانت نادمة على الزواج منه، بالرغم من قصة الحب التي جمعتهما وقتها.

وتزوجت رانيا يوسف للمرة الثالثة من رجل الأعمال طارق عزب، الذي طالما تحدثت عن سعادتها معه، واهتمامه ببناتها وحبه لهما غير انهما انفصلا بعد زواج دام 6 أعوام.