خطفت الفنانة المصرية رانيا يوسف الانظار مساء الخميس في حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، والذي انطلق منذ الأربعاء الماضي، واستمرت فعالياته 9 أيام.

وأطلت رانيا يوسف بفستان جريء انقسم للونين، الجزء الأعلى من الشيفون الشفاف يظهر معظم مفاتن الجسم بشكل كبير خاصة منطقة الصدر والتاتو بكتفها، أما الجزء الأسفل فجاء باللون الأبيض وهي عبارة عن جيب من الفيزون الضيق له فتحة طولية بالساق اليمنى.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت راينا يوسف تسريحة الشعر المرفوع والمكياج البرونزي.

ولاقت إطلالة رانيا يوسف تفاعلًا كبيرًا من جمهورها، وانهالت عليها التعليقات: “فستان رانيا يوسف عبارة عن جيبة بس.. مش لابسة حاجة ولا ستيان ولا شورت.. حرام عليكي ياشيخة دي الجبونة كانت ارحم من اللي انتي عاملاه..”.