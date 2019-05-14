شاهد.. رانيا يوسف تعترف بتقليدها كيم كاردشيان!

اعترفت الفنانة المصرية رانيا يوسف بتقليد النجمة العالمية كيم كارداشيان وانها تأخذ منها ما يتناسب مع المجتمع المصري.

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وقالت رانيا يوسف، خلال استضافتها ببرنامج “شيخ الحارة”، ردا على سؤال من الإعلامية بسمة وهبة حول تقليدها لكيم كاردشيان واستفادتها من ازمة الفستان لتزيد عدد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي: “حقيقي.. إيه المشكلة في ده.. هي ست ناجحة وذكية، وأنا استفدت منها في حاجات كتير”.

وتابعت رانيا يوسف انها ايضا معجبة بـ مونيكا بيلوتشي قائلة: “في لها صور لذيذة جريئة شوي بتعجبني والستات الحلوين بيعجبوني والرجال الحلوين”.