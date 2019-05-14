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شاهد.. رانيا يوسف تعترف بتقليدها كيم كاردشيان!

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كيم كاردشيان ورانيا يوسف

كيم كاردشيان ورانيا يوسف

اعترفت الفنانة المصرية رانيا يوسف بتقليد النجمة العالمية كيم كارداشيان وانها تأخذ منها ما يتناسب مع المجتمع المصري.

وقالت رانيا يوسف، خلال استضافتها ببرنامج “شيخ الحارة”، ردا على سؤال من الإعلامية بسمة وهبة حول تقليدها لكيم كاردشيان واستفادتها من ازمة الفستان لتزيد عدد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي: “حقيقي.. إيه المشكلة في ده.. هي ست ناجحة وذكية، وأنا استفدت منها في حاجات كتير”.

وتابعت رانيا يوسف انها ايضا معجبة بـ مونيكا بيلوتشي قائلة: “في لها صور لذيذة جريئة شوي بتعجبني والستات الحلوين بيعجبوني والرجال الحلوين”.

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