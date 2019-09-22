شاهد.. رانيا يوسف سعيدة بالانتقادات على فستانها: “دا معناه إن أنا موجودة ومحسوسة”!

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل مرة جديدة على السجادة الحمراء وذلك في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وردا على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب إطلالتها التي وصفها الكثيرون بالجريئة، عبرت رانيا يوسف، خلال تصريحات صحفية، عن رضاها عن ذلك بالقول ” الناس مركزة معايا زيادة ودا شيء كويس دا معناه إن أنا موجودة ومحسوسة”.

وأضافت رانيا يوسف إن إطلالتها في الجونة لا تستدعي كل هذه الانتقادات مشيرة إلى أنها ارتدت فستان شيك ولطيف وجذاب.

أما فيما يتعلق بردها على المنتقدين قالت رانيا يوسف إنها لا تهتم بالرد وإنما تستقبل الأمر بالضحك الشديد وبخاصة ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رانيا يوسف لفتت انتباه الجميع في افتتاح الجونة بفستان مكشوف الصدر بشكل لافت، ومفتوح من أسفل، مما استدعى أزمة البطانة من جديد.