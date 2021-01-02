فاجأت الفنانة المصرية رانيا يوسف، جمهورها بتصريحات صادمة حول لفتها النظر بمؤخرتها، أثناء إطلالتها الجريئة بالفستان الأبيض في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأخيرة.

وفي هذا السياق، قالت رانيا في تصريحات تلفزيونية لها : “ما كانتش مؤخرتي بس اللي بارزة.. مؤخرة الفنانات كلهم تقريبًا، يمكن أنا مؤخرتي مميزة”.

وتابعت : “قبل ظهوري على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي وقفت أمام المرآة ورأيت أن إطلالتي ومؤخرتي حلوة ولو عندك حاجة حلوة ليه ما تظهرهاش مينفعش أخبيها”.

وأكملت: “لما أكون عندي حاجة حلوة بحب أظهرها للناس كلها”، واستشهدت رانيا بـ أية قرأنية (وأما بنعمة ربك فحدث)”.

وأضافت :”اللي مش عاجبه استايل رانيا وشايف إن سقف الحرية عندي عالي شوية مايتابعنيش.. طول عمري أنا تربية مدارس راهبات وبسافر برا ومعنديش قيود في بيتي وأهلي ما ربونيش على فكرة البسي وما تلبسيش”.

وكانت رانيا يوسف قد دافعت عن نفسها بعد موجة الجدل التي أثارتها مؤخرًا بشأن تصريحها المثير للجدل حول مؤخرتها ومفاتن جسدها، في ظل الظهور الجريء الذي تتعمده في المناسبات الفنية.

وقالت رانيا يوسف، في تصريحات صحفية إنها تفاجأت بسؤال الإعلامي العراقي “نزار الفارس” مذيع برنامج “مع الفارس” على قناة الرشيد، موضحة أنها عندما استمعت إلى ما يقوله المذيع حاولت تهدئة الموقف والرد على السؤال دون حرج؟.

وعقبت رانيا يوسف، أنه لم يتواصل معها أحد من نقابة المهن التمثيلية حتى الآن من أجل الخضوع للتحقيق أو غيره، مبينة أنه من المفترض أن تتم معاقبة المذيع وليس معاقبتها لاسيما وأنها كانت تُجيب عن الأسئلة في نطاق “الهزار” وفق قولها.