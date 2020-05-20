وقعت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، ضحية حلقة الامس من برنامج “خلي بالك من فيفي” الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده والمذاع عبر فضائية “mbc مصر”.

وقد تعرضت رجاء الجداوي، 81 عاما، لحالة فقدان وعي وذلك بعد إدعاء فيفي عبده، إصابتها بنوبة إغماء عقب اتهامها الفنانة المغربية زينب عبيد، والتي تشاركها في المقلب، بأنها قامت بسرقة مجوهراتها.

وبعد محاولة فيفي عبده إفاقتها، وإخبارها بأن ما حدث كان عبارة عن مقلب دخلت رجاء الجداوي في نوبة بكاء شديدة.

وحاولت فيفي عبده تهدئة رجاء الجداوي بعد المقلب بالقول: “انت بالذات حتة من قلبي” لترد عليها “انا ورثتك من خالتي تحية” في إشارة الى الفنانة والراقصة الراحلة تحية كاريوكا.