شاهد.. رجل يرقص مع جوهرة ويثير دهشتها بحركاته!

تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للراقصة جوهرة من احد الحفلات التي احيتها مؤخرا.

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ويظهر في الفيديو رجل يرقص مع جوهرة في احد المناسبات بين مجموعة من الحاضرين.

غير ان طريقة رقص الرجل اصابت جوهرة بالدهشة التي وقفت واضعة يديها على خديها من شدة الاستغراب بسبب حركاته التي تفوق بها على الكثير من الراقصات الشرقيات.

وقد اثار المقطع ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي والذين استغربوا ان يرقص رجل بهذه الطريقة حيث كتبت احدهن: “ماشاء الله ع الرجالة يترمي تحت رقاصة ويعمل دكر علي مراته” فيما كتب اخر “فعلا اذا لم تستحي ف اصنع ما شئت 👌”.