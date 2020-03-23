شاهد.. ردة فعل الدكتورة خلود على سؤال “ليه ما تغسلين شعرك؟”

استغربت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود سؤال وجه اليها حول عدم غسيل شعرها وذلك خلال بث مباشر على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال دردشة للدكتورة خلود في البث المباشر على “انستغرام” مع الفنانة اللبنانية مايا دياب خلال برنامجها “Side Talks with Maya”.

وقد أصيبت الدكتورة خلود بالدهشة بعد قرائتها تعليق: “اعلانات اعلانات وما تغسلين شعرك” لتضع يدها على شعرها وتقول “هذا كله ما غسله يا ويلك من الله” وتابعت “الشي اللي مخلي شعري ناشف اصلا من كثر من غسله بس تحبون السوالف”.

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من ناحية أخرى، شرحت خلود عدم تطوعها كطبيبية لمواجهة فيروس “كورونا”، كاشفة انها كانت مريضة وتخضع لعملية في الوقت الذي كانت تجري حملة التطوع لمكافحة كورونا.

ولفتت خلود الى انها “منذ انتشار “كورونا” وهي تشعر بأنها تريد القيام بشيء وليس باستطاعتها فعل ذلك، على أمل عند عودتها إلى عملاها تستطيع أن تكون إلى جانب من يحتاجها”.