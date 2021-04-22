حلت الفنانة المصرية ريم البارودي، ضيفةً على مواطنتها المذيعة بسمة وهبة، في برنامج “العرافة” المذاع خلال شهر رمضان على قناة المحور.

وعرضت بسمة وهبة، خلال اللقاء، صورة لأحمد سعد وخطيبته حيث كان عنوان الخبر :”أحمد سعد يحتفل بخطوبته..وريهام سعيد تخرج بتهنئة مثيرة للجدل”.

وضحكت ريم البارودي بمجرد رؤيتها للصورة مبررة ردة فعلها بالقول: “وأنا مالي. أنا ضحكت مش عشان أحمد سعد بيحتفل بخطوبته، أنا من النص التاني، ده اللي يفرق معايا. أحمد سعد يحتفل بخطوبته مش موضوعي.”

وردا على سؤال “شفتم بعض، والنفوس هديت؟”، قالت ريم البارودي: “شفنا بعض مرة واحدة صدفة، طبعا أتمنى له الخير، بس مش مركزة قوي أقول له ألف مبروك. أكيد لأ”.

وسألت بسمة وهبة ريم البارودي عن الشيء الغريب الذي تراه في الجزء الثاني من عنوان الخبر، وهل قامت ريهام سعيد بتهنئة أحمد سعد لتضايقها، فأجابت:”الجزء الثاني معمول مخصوص. أومال إيه، هو بقى عليه سكر مرة واحدة؟”

وعن موقفها من سمية الخشاب، قالت ريم: “أنا كنت زعلانة من سمية بعد زواجها من أحمد سعد لحد ما طلعت واكدت كلامي في حاجات وبعدين صعبت علي وانا دقت المهزلة دي كنت فيها كثير بس الحمدالله طلعت من دون خسائر بس هي تأذت”.

يذكر ان أحمد سعد كان قد أعلن ،في شهر يوليو/تموز الماضي، خطوبته عل مصممة الأزياء علياء بسيوني، ونشر صورة معها، في حفل عيد ميلادها، الذي أحياه المطربان الشعبيان عمر كمال، وحسن شاكوش، ليعلن لجمهوره الخبر.