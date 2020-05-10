وقعت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور ضحية حلقة الامس من برنامج “رامز مجنون رسمي” المخصص للإيقاع بضحايا الفنان رامز جلال والمعروض على شاشة mbc مصر.

وانهارت ريهام عبدالغفور، خلال الحلقة، بسبب قيام رامز برفعها والدوارن بها حيث قالت له “مش قادرة أعصابي باظت”، وأجهشت بالبكاء، وهي تردد “مش قادرة”.

بعدها جاءت فقرة وضعها في حوض المياه، فقالت ريهام “عندي فوبيا وهتخنق لو سمحت” وتغيرت ملامحها بسبب الكابوريا، قبل أن يحضر لها رامز الثعبان ويأمرها بالضحك رغما عنها.

وقامت ريهام بمحاولة ضرب رامز جلال بعد انتهاء المقبل حيث اعتدت عليه ببعض الضربات الخفيفة.