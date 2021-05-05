تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من حفل احيته مؤخرا في المغرب حيث ردت بطريقة كوميدية على طلب وجه لها لغناء اغنية للفنانة للبنانية نانسي عجرم.

وتظهر شيرين في الفيديو وهي ترد على احدى الحاضرات قائلة “انا مصري وابويا مصري دي بتاعت نانسي عجرم يا اختي انا بتاعت ما شربتش من نيلها”.

انا مصري دي بتاعت نانسي عجرم وأنا بتاعت ما شربتش من نيلها انا سمرا و التانية بيضة ازاي تلخبطي بينا…

عسسسل هالشيرين

في حفلة شيرين غنت يا بنات يا بنات اعتقد طلبوها منها@sherine @NancyAjram — شيخة نانسي⁦ (@SheikhaKWT1) May 5, 2021

وتابعت ضاحكة “ازاي تتلخبطي بيني انا ونانسي عجرم ازاي يعني الثانية بيضة وانا سمرا”.

وقد اشاد المتابعون بخفة دم وعفوية شيرين في طريقة ردها معتبرين حيث قالت احداهن “لو احد غيرها كان اخذ الموضوع بحساسيه وزعل بس هي اخذتها بضحك وطقطقه تقوول ازاي تتلخبطي بيني وبين نانسي عجرم هي بيضاء وانا سمراء”

طبعاً لانه اضافه لها مقارنتنا بنانسي — (@M2jd21) May 4, 2021