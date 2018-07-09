شاهد.. ردّ فعل غير مُتوقّع من سيلينا غوميز بعد خطوبة جاستن بيبر

في حالة من الترقّب انتظر الجميع ردّ فعل سيلينا غوميز بعد انتشار خبر خطوبة حبيبها السابق مغني البوب العالمي جاستن بيبر وعارضة الأزياء الشهيرة هايلي بالدوين.

قرّرت سيلينا أن تتجاهل هذا الخبر وخرجت لقضاء عطلة صيفية بصحبة أصدقائها المقرّبين في رحلة بحرية بالقارب، وذلك في مدينة نيويورك.



تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور سيلينا مع أصدقائها بملابس البحر، وظهرت عليها علامات الاستمتاع بالعطلة مع أصدقائها لتُؤكّد أنّ الخبر لم يؤثّر عليها.

كان قد كشف موقع et الأجنبي أنّ جاستين بيبر ارتبط رسمياً بحبيبته هايلي بالدوين، وذلك بعد مرور أشهر على انفصاله من المغنية الأميركية سيلينا غوميز، واستغل جاستن وجوده بجزر بهاما ليحتفل بخطوبته من هايلي.