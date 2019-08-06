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شاهد .. رد طلعت زكريا على شائعة وفاته

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أجرى الفنان المصري ” طلعت زكريا ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري ” سيد على ” في برنامجه حضرة المواطن المذاع على قناة ” الحدث اليوم ” الفضائية .

وتحدث الفنان طلعت زكريا خلال المكالمة عن شائعة وفاته التي انتشرت خلال الساعات الماضية والتي استقبلها بمزاح شديد .

وعلق قائلا : ” سمعت شائعة أمس جعلتني أضحك كثيرا وهي أني فلسعت أي توكلت على الله ..فرديت عليها وقلت : لسة شوية في حاجات معملتهاش ” .

وأضاف ان أن شائعة وفاته أطلقت من لبنان عن طريق عدد من أصدقائه في بيروت الذين أُخبروا بشائعة وفاته .. قائلا : ” دول شوية ناس قاعدين فاضيين بيطلعوا أي حاجة وتمشي كل شوية يقولوا فنان مات ” .

وأوضح أن مطلقي الشائعات هم مجموعة من الأشخاص التي تسعى لإثارة البلبلة .

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