حلّ الفنان المصري “أحمد زاهر” ضيفاً علي برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة “ON”، مساء يوم الثلاثاء الماضي، وتحدث زاهر خلال اللقاء عن بداياته الفنيّة وعن أنجح أعماله التى قدمها للجمهور، ومن ضمن المواضيع التى تطرق إليها، الحديث عن إبنتيه ملك وليلي الشابتان الجميلتان اللتان ورثتا موهبة التمثيل عن أبيهما وقدمتا للسينما والتليفزيون أدوارًا حازت علي إشادة جماهيرية كبيرة.

وعند سؤال الفنان أحمد زاهر عن موقفه من قيام إبنتيه ملك وليلي بعمل مشاهد ساخنة أو مشاهد تحتوي علي قُبلّات، أجاب بالنفي موضحًا أن هذا الأمر مرفوض تمامًا، وأنه أمر محظور عليه شخصيًا حيث أنه يرفض كفنان القيام بمثل هذه المشاهد وبالتالي إبنتيه الممثلتين الصاعدتين.

كما تحدث أحمد زاهر عن الأسباب وراء رفضه تمثيل ابنتيه ملك وليلى، بعد ظهورهما في الأعمال الفنية المُتعددة بطفولتهما، مؤكدًا أنه كان يرى أن الجمهور يفقد حُبه للممثلات اللاتي يواصلن التمثيل منذ الطفولة وحتى تصبحن فتيات ناضجات، لذا ظل مُصرًا على موقفه تجاههما حتى قرر تركهما يمثلان.

وقال موضحًا: «دي وجهة نظر ممكن أكون صح فيها أو غلط، لكن وجهة نظري أن كان فيه زمايلنا كتير كانوا بيمثلوا من وهما صغيرين وفضلوا يمثلوا في كل مراحل حياتهم لغاية لما كبروا ولما كبروا ما بقاش حد يبعتلهم الناس زهقت خلاص.. رأيي يحصل فجوة عشان الناس تنسى أنهم أطفال، يكون عدى وقت وفيه اختلاف».

يُذكر أن الفنانتان الصاعدتان، شاركا في فيلم «عمر وسلمى» في الجزئين الثاني والثالث بطفولتهما، وشاركت ليلى في فيلم «محترم إلا ربع»، و«كابتن هيما» و«عنتر وبيسة» وغيرهم، حتى عادا وتقدّم ليلى حاليًا مسلسل بطولتها والفنانين: هشام جمال وشيماء سيف وعمرو وهبة وهو « مسلسل في بيتنا روبوت»، كما شاركت ملك في حلقات بـ «مسلسل لؤلؤ» وجذبت الأنظار بتمثيلها أمام والدها أحمد زاهر.