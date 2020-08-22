نشرت الفنانة المصرية ” سمية الخشاب ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو استعرضت من خلاله حصولها على باقة ورد حمراء كبيرة دون أي تعليق منها أو كشفها عن هوية الشخص الذي أرسل لها هذه الباقة .

الأمر الذي فاجئ المتابعين واعتبر البعض منهم أن هذا الفيديو هو رد فعل غير مباشر منها بعد ساعات من إعلان طليقها الفنان ” أحمد سعد ” عن خطوبته من مصممة الأزياء ” علياء بسيوني ” .

فجاء في بعض التعليقات بأن سمية الخشاب أرادت أن تشير إلى وجود شخص في حياتها وإنها تعيش حالة حب جديدة .. والبعض الآخر رأى إنها أرادت توجيه رسالة على عدم إكتراثها بارتباط زوجها السابق .