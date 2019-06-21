شاهد.. رد فعل غريب من احمد فهمي بعد سؤاله عن موعد زفافه من هنا الزاهد!

كشف الممثل المصري احمد فهمي عن موعد زفافه قائلا إنه سيتزوج نهاية الصيف، موضحا أنه عندما يحدد اليوم سيعلن للجميع.

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كلام فهمي جاء ردا على سؤال اثناء مقابلة مع برنامج “عرب وود” المذاع على قناة روتانا سينما، حيث قال ضاحكا باسلوب غريب: “هي هنا هسيبني طبعا عاملين فرح انا ما حب اروح افراح حيتعملي فرح”.

وتابع احمد فهمي قائلا: “ان شاء الله على اخر الصيف باذن الله واول ما نحدد حنعلن”.

يذكر إلى أن أحمد فهمي وهنا الزاهد عملا سويا لأول مرة في رمضان 2019 في مسلسل “الواد سيد الشحات” وشاركهما البطولة محمد عبد الرحمن، وهو من إنتاج شركة “سينرجي”، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.