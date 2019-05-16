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شاهد.. رد فعل غير متوقع من اسر ياسين امام غوريلا “رامز في الشلال”

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ردة فعل اسر ياسين في رامز في الشلال

ردة فعل اسر ياسين في رامز في الشلال

صدر رد فعل غير متوقع من الممثل المصري، آسر ياسين، تجاه غوريلا برنامج المقالب “رامز في الشلال”، وذلك في حلقة اليوم الخميس.

فقد ظهر آسر ياسين متماسكا أمام الغوريلا، وطلب من فريق البرنامج المرافق له أن يحافظوا على هدوئهم أمامها، كي لا تهاجمهم.

وعكس توقع رامز جلال من انهيال آسر ياسين عليه بالضرب، فور علمه بالمقلب، فإن الممثل المصري اكتفى برميه بخوذته، ورش المياه عليه، وتقبل المقلب بصدر رحب.

وأشاد رامز جلال بشجاعة آسر ياسين أمام الحيوانات التي ظهرت في البرنامج، وكذلك عند تعرضه للمقلب، وقال له “أنت وحش”.

وعندما سأله “جلال” عن رأيه في إطلالته الجديدة ولون شعره الأبيض، أجابه آسر ياسين بأنها “بشعة”.

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