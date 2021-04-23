وقع الفنان المصري أحمد مالك، في فخ مقلب “رامز عقله طار” المذاع عبر فضائية “mbc مصر”، خلال شهر رمضان.

وانفعل “مالك”، خلال تواجده في كبسولة “الهوب دروب”، وهي إحدى الألعاب التي يستخدمها رامز في المقلب، وبعد فتح باب الكبسولة، قفز الفنان الشاب أحمد مالك مسرعًا ليهبط في حمام سباحة، ومن خلفه رامز جلال.

وبعد خروجه من حمام السباحة صدم ” مالك” عقب اكتشافه أنه وقع ضحية لرامز جلال في برنامج “رامز عقله طار”،

وانفعل أحمد على رامز قائلا:”أنا لا أعرفك ولا تعرفني”، فرد الأخير عليه قائلا: “أنا أول مرة أعرف أحمد مالك يا جماعة”.