شاركت الفنانة اللبنانية رزان مغربي متابعيها على حسابها على انستغرام بمقطع فيديو جديد لها عبرت خلاله عن فرحتها بالخروج من المنزل بعد ايام من الحجر الصحي.

وظهرت رزان مغربي في الفيديو وهي ترقص في احد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت وتغني اغنية “الدنيا ربيع” وعلقت كاتبة: “بعد ٢١ يوم حجر و مع بداية فصل الربيع كنت بلبنان عم صوّر برنامج #اغلب_السقا . و بأول مشوار بعد الحجر لقيت حالي فجأة عم غنّي هيدي الغنّية لانها بكل بساطة حسّستني بطاقة ايجابية رائعة “.

يذكر ان رزان مغربي كانت قد قدمت برنامج “اغلب السقا” على شاشة mbc خلال شهر رمضان المنصرم.