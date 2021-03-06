نشرت الفنانة المصرية ” سيمون ” صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” وجهت من خلالها رسالة كشفت بها عن أسلوبها في التعامل مع الأشخاص خاصة مع الذين لا تحبهم .

فكتبت سيمون في تعليقها على الصورة : ” اكتشفت بعد السنين إني لما أحب ناس بيبقى طريقتي في الكلام ولغتي واصلة سواء كتابة أو كلام أو حتي نظرة العين وملامح الوجه ومن غير ولا مبالغة ولا مجاملة ” .

وتابعت : ” ولما مبحبش حد لأني صعب (قوي أكره) لما هتكلم هاياخد .. وهاتاخد الحق الأدبي كامل ولا زيف ولا مواربة لكن .. هايتحس إني مبحبوش أو مبحبهاش من غير ملموسات ” .

وأضافت سيمون : ” وللحق أنا بطور من نفسي كتير لكن مظنش إعرف أغير الجزئية دي لان محبتي ليها قواعد .. محسومة وقفلتي كمان ” .