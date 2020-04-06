شاهد.. رسالة مؤثرة من الفنانة صبا مبارك إلي جمهورها

نشرت الفنانة الأردنية “صبا مبارك” رسالة مؤثرة منذ قليل، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي بموقع ” إنستجرام”، توجه فيه بعض الكلمات لجمهورها ومتابعيها ”

وتحدثت النجمة عن الأزمة التى تعيشها البشرية حاليًا بسبب فيروس كورونا، وتعليمات كافة دول العالم لشعوبها بضرورة العزل في المنزل، لحين انتهاء الأزمة تمامًا،

وتضمن المنشور أيضًا بعض الصور لها فكتبت قائلة: “غريبة الحياة.. بس واضحة وصريحة و بتعطينا علامات لنختار ما نقرأها .. سنين بنضل عايشين برات حالنا .. و عم نركض بالحياة.. و عم بنوسخ هالكوكب عالمهم و عالمش مهم.. و بلحظة بنفكرها مفاجأة، بتذكرنا الحياة انو التفاصيل مش بديهية .. و انو فش اشي بيتأجل.. الي ما بتعملو اليوم ممكن ما تقدر تعملو بعدين.. بدون اي تشاؤم بكرا مش مضمون.. و إذا بكرا كان عتمة بيجوز.. الي بنحبهم يروحو و يتركوا و الأسباب تتعدد.. أحلامنا بتسيطر عليها الأولويات.. وحدتنا بتزيد.. لانه ما تعلمنا نقعد مع حالنا.. و مع هيك و بنص هالجو الغائم عالانسانية.. فى احساس دافي عم بيقرب الناس من بعض كمان مرة بكل عزلتهم”

وتابعت صبا: “رجعنا نشتاق و نشكر الله عالنعم البسيطة من الهوا و الشمس للأكل الي في غيرنا مش ملاقيه للصحة… و كتير اشياء .. مش قصدي اكون كئيبة ابدا.. انا متأكده اننا رح نتجاوز هالمحنة…بإذن الله.. و بس تخلص… نرجع كل فترة و نقعد مع حالنا و نبوس أهلنا و نمشي عالطريق و نشم هوا و نتطلع بعين الناس مش موبايلاتنا.. لكي لا ننسى”