شاهد.. رسالة مؤثرة من الفنانة صبا مبارك إلي جمهورها

غريبة الحياة.. بس واضحة وصريحة و بتعطينا علامات احيان بنختار ما نقرأها سنين بنضل عايشين برات حالنا و عم نركض بالحياة.. و عم بنوسخ هالكوكب عالمهم و عالمش مهم.. و بلحظة بنفكرها مفاجأة، بتذكرنا الحياة انو التفاصيل مش بديهية و انو فش اشي بيتأجل.. الي ما بتعملو اليوم ممكن ما تقدر تعملو بعدين.. بدون اي تشاؤم بكرا مش مضمون.. و ازا بكرا كان عتمة بيجوز الي بنحبهم يروحو و يتركوا و الأسباب تتعدد احلامنا بتسيطر عليها الأولويات وحدتنا بتزيد.. لانو ما تعلمنا نقعد مع حالنا و مع هيك و بنص هالجو الغائم عالانسانية.. في احساس دافي عم بيقرب الناس من بعض كمان مرة بكل عزلتهم رجعنا نشتاق و نشكر الله عالنعم البسيطة من الهوا و الشمس للأكل الي في غيرنا مش ملاقيه للصحة… و كتير اشياء مش قصدي اكون كئيبة ابدا.. انا متأكده انو رح نتجاوز هالمحنة…بإذن الله و بس تخلص… نرجع كل فترة و نقعد مع حالنا و نبوس أهلنا و نمشي عالطريق و نشم هوا و نتطلع بعين الناس مش موبايلاتنا.. لكي لا ننسى ❤️ #besafe #stayhome if you can afford it Spread #love and #faith