شاهد.. رسّام يبدع برسم شيرين عبد الوهاب.. وهكذا علّقت

نشرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مقطع فيديو يظهر قيام احد الرسامين برسم صورتها على الحائط، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلّقت شيرين على الفيديو قائلة: “تسلم إيدك على الفن الجميل ده وربنا يوفقك في حياتك”.
الجدير ذكره ان شيرين ستطلّ في موسم رمضان المقبل بعمل درامي، وقد إستطاع موقع “الفن” الكشف عن تفاصيله اذ ان أحداثه تدور حول الفلاحين في مصر على غرار تجربة الممثلة سعاد حسني في فيلم “الزوجة الثانية”.
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