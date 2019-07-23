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شاهد .. رشوان توفيق يتحدث عن رؤيته للأنبياء في المنام

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية مقطع فيديو للفنان المصري ” رشوان توفيق ” خلال إستضافته في حلقة من برنامج ” الستات ما يعرفوش يكدبوا ” المذاع على قناة ” CBC ”  .

وتحدث رشوان توفيق بمقطع الفيديو خلال الحلقة عن رؤيته المتكررة للأنبياء في المنام .

وأرجع هذا إلى قرائته للقرآن الكريم بشكل مستمر بمعدل جزء منه في اليوم .. وأن ذلك يعمل على إعلاء النفس والروح ويحدث بما يسمى ” الجلاء السمعي والبصري ” .

وروى أن المرة الأولى التي رأى بها نبيا كان سيدنا ” إبراهيم الخليل ” عليه السلام .

وأضاف إنه رأي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مرتين المرة الأولى على هيئة عالم أزهري .. والرؤية الثانية رآه على هيئة شاب سعودي .

كما قال إنه رأى السيدة ” مريم العذراء ” من قبل في المنام وأعرب عن حبه الشديد لها .. كما رأى في رؤيته الأخيرة بالعام الماضي ” سيدنا عيسى ” .

 

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